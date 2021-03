Karczewski: Rząd nie testował przed świętami wracających z Anglii, bo spodziewał się hejtu

W ubiegłym roku, przed świętami Bożego Narodzenia, sprowadzono samolotami tysiące rodaków z Wielkiej Brytanii do Polski. Wtedy już polski rząd wiedział o nowym, brytyjskim wariancie koronawirusa. Mimo to osoby przyjeżdżające do naszego kraju nie zostały poddane kwarantannie, ani nawet przebadane.

O tę sytuację zapytany został dziś na antenie TVN24 były marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Tłumacząc ówczesną decyzję rządu o zaniechaniu testów, Karczewski przytoczył wypowiedź prof. Andrzeja Horbana dla „Rzeczpospolitej”. – Dziś w wywiadzie prof. Horban odwrócił sytuację i stwierdził, co by się stało, jaka by się wylała fala krytyki i hejtu, gdyby to robiono i zatrzymano tych chorych. I gdzie to miano by robić – czy tutaj na miejscu, czy te osoby byłyby odsyłane do Wielkiej Brytanii, czy w Wielkiej Brytanii miałyby być zatrzymane? – pytał retorycznie.