Karczewski: Inicjatywa odbudowy Pałacu Saskiego nie jest i nie musi być kojarzona z polityką

Ile to już lat, kiedy na Placu Piłsudskiego nie ma Pałacu Saskiego?

Od 1944 roku, kiedy to kilka miesięcy po zaprzestaniu jakichkolwiek działań wojennych w Warszawie, Niemcy w sposób brutalny i barbarzyński, wysadzili Pałac Saski, Pałac Brühla, niszcząc wszystko to, co związane było nie tylko z Warszawą, ale z polskim dziedzictwem kulturowym. Niemcy chcieli – dosłownie – wymazać i pogrzebać polskość.

Dlaczego odbudowa Pałacu Saskiego ma ruszyć akurat teraz?

Odpowiem pytaniem – dlaczego tak późno? Dlaczego nie po wojnie? Odbudowano przecież starówkę i Zamek Królewski. Tuż po II wojnie światowej był też pomysł odbudowy Pałacu Brühla, który nie był do końca zniszczony. Jednak tam przed wojną mieściło się sanacyjne ministerstwo spraw zagranicznych i komuniści nie chcieli odbudowy. Później była inicjatywa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zaniechana przez jego następczynię. Liczę na to, że to trzecie podejście będzie skuteczne, w myśl zasady „do trzech razy sztuka”. Jesteśmy bardzo zdeterminowani.