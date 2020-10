Karabinierzy przeszukali włoski dom Romana Giertycha razem z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego

PLUS Tajemnica obrończa jest równa tajemnicy spowiedzi i nawet sąd nie może z niej zwolnić. Adwokaci są oburzeni działaniami służb u Giertycha

Nie ustają kontrowersje po próbie zatrzymania Romana Giertycha. Środowisko adwokatów jest oburzone postępowaniem śledczych w czasie przeszukania domu mecenasa. Wskazuje przy tym na groźny precedens i naruszenie prawa. - Tajemnica obrończa równa jest tajemnicy spowiedzi - mówi mec. Janusz Masiak z Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. - Kiedy przychodzi do mnie klient, który ma sprawę karną i np. przekazuje dokumenty do wykorzystania w obronie, to tych dokumentów nie mogę w inny sposób wykorzystać. Nawet sąd nie może mnie od tego zwolnić. Po poinformowaniu, że w lokalu znajdują się materiały objęte tajemnicą obrończą, funkcjonariusze nie mogą takich dokumentów czytać, nawet przeglądać – powinni je zostawić u adwokata. Jedynie, jeżeli mają jakieś wątpliwości, powinni je natychmiast przekazać do dyspozycji sądu - tak mówi przepis. To sąd decyduje, czy mogą być one wykorzystane w konkretnym postępowaniu.