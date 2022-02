Kara dla Mercedesa. Powodem fałszywe dane dotyczących emisji spalin

Niemiecki koncern nie chciał komentować sprawy.

FTC informuje, iż producentowi zarzuca się, że fałszywie reklamował produkowane przez siebie pojazdy, twierdząc, iż mogą zmniejszać emisję tlenków azotu o 90 proc. Taką reklamę Mercedes-Benz serwował klientom od kwietnia 2012 roku do listopada 2018 roku. Dotyczy to 15 modeli z silnikiem wysokoprężnym. Samochody miały jednak emitować do 14 razy więcej tlenków azotu niż dopuszczają południowokoreańskie normy.

FTC odrzuciła twierdzenia producenta samochodów, że jego reklama 90-proc. redukcja emisji tlenków azotu była tylko potocznym zwrotem używanym przez branżę i naukowców.

Nie jest to pierwsza kara nałożona na Mercedes-Benz. Dwa lata temu południowokoreańskie ministerstwo środowiska nałożyło na producenta samochodów, który wówczas nosił nazwę Daimler, grzywnę w wysokości 77,6 mld wonów za instalowanie zakazanego oprogramowania do emisji spalin w dieslach.

