Kapitan Kirk naprawdę poleci w kosmos. Williama Shatnera zaprosił do lotu sam Jeff Bezos

Kapitan Kirk poleci w kosmos w przyszłym tygodniu — uda się tam, gdzie nie dotarły inne gwiazdy science fiction.

Firma Jeffa Bezosa, Blue Origin, podała, że aktor "Star Treka" William Shatner wystartuje z zachodniego Teksasu 12 października.

Tak, to prawda; Będę „człowiekiem rakietą!" – napisał na Twitterze 90-latek. Dodał: Nigdy nie jest za późno, aby doświadczyć nowych rzeczy.

Bezos, założyciel firmy Amazon, jest wielkim fanem serialu science fiction, a nawet pojawił się jako wysokiej rangi kosmita w filmie „Star Trek Beyond” z 2016 roku. Jego firma zaprosiła Shatnera do lotu jako swojego gościa.

Shatner będzie najstarszą osobą, która poleci w kosmos. Dołączy do trzech innych, z których dwóch zapłaci za lot Blue Origin. Będzie drugim aktorem, który w tym miesiącu wyleci w kosmos; Rosja wysyła we wtorek aktorkę i reżysera na Międzynarodową Stację Kosmiczną, by tam przez dwa tygodnie kręcili film.