Kąpieliska w woj. mazowieckim otwarte dziś (13.07.2022). Gdzie jechać?

Kąpielisko to świetne miejsce na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Przekonaj się, które kąpieliska w województwie mazowieckim dziś (13.07.2022) są czynne. W naszym kraju sezon na kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Jednak terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk mogą się różnić. Zweryfikujesz tu stan wody oraz temperaturę. Sprawdzisz także, jakie są godziny otwarcia.

Kąpielisko: Jeziorko Czerniakowskie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 5/06/2022 - 11/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 12.07.2022 Temperatura powietrza: 13°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.06.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 19:00

Adres:

Warszawa, Jeziorna

Warszawa

mazowieckie

Warszawa, Jeziorna Warszawa mazowieckie Akwen: Jeziorko Czerniakowskie

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Dzika Plaża Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 18/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 12.07.2022 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Nieporęt, Zegrzyńska

Nieporęt

mazowieckie

Nieporęt, Zegrzyńska Nieporęt mazowieckie Akwen: Zalew Zegrzyński

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Miejska nad rzeką Narwią Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.07.2022 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2022

Godziny otwarcia: 11:00 - 19:00

Adres:

Pułtusk, Pułtusk

Pułtusk

mazowieckie

Pułtusk, Pułtusk Pułtusk mazowieckie Akwen: Rzeka Narew

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Krubin Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 12.07.2022 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.07.2022

Godziny otwarcia: 11:00 - 19:00

Adres:

Ciechanów, Sońska

Ciechanów

mazowieckie

Ciechanów, Sońska Ciechanów mazowieckie Akwen: Akwen Krubin

Długość lini brzegowej: 80m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Kozienice Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 4/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 13.07.2022 Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Kozienice, Bohaterów Studzianek 30

Kozienice

mazowieckie

Kozienice, Bohaterów Studzianek 30 Kozienice mazowieckie Akwen: Jezioro Kozienice (Zdziczów)

Długość lini brzegowej: 72m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

ZOBACZ KONIECZNIE Tego nie wiesz o urlopie. Zmień życie w nieustające wakacje

Jezioro Górskie (Kąpielisko przy Plaży "Patelnia") Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.08.2021 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.06.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Grabina, Grabina

Grabina

mazowieckie

Grabina, Grabina Grabina mazowieckie Akwen: Jezioro Górskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Miejskie "SOBÓTKA" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 12.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 14 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.06.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Płock, Parowa

Płock

mazowieckie

Płock, Parowa Płock mazowieckie Akwen: Zbiornik Włocławek

Długość lini brzegowej: 45m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska? Na kąpielisku spędzisz czas w upalne dni w bezpieczny i przyjemny sposób. Woda w kąpieliskach jest stale monitorowana, a plaże są sprzątane. Na miejscu można również liczyć na pomoc ratownika. Często znajdziesz również miejsca wydzielone dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić. Kąpielisko to nic innego, jak wydzielony fragment wód powierzchniowych. Są to miejsca przeznaczone do kąpieli w celach rekreacyjnych. Na kąpielisko warto zabrać ze sobą koc, ręcznik, okulary przeciwsłoneczne, okrycie głowy oraz krem z filtrem. Nie zapomnij również o wodzie lub innych napojach, gdyż nawadnianie się w upalne dni jest bardzo istotne. By miło spędzić czas zabierz ze sobą książkę, słuchawki lub piłkę.

Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!