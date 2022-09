Kanye West: Jestem uzależniony od pornografii i to zniszczyło moją rodzinę Maciej Jasiński

Kanye West zdradził swoje problemy z uzależnieniem od seksu i pornografii Kevork Djansezian /Getty Images

Kanye West - znany amerykański raper i producent muzyki R&B, dba o to, by nie przestało być o nim głośno ani na chwilę. Obsypywany najbardziej prestiżowymi nagrodami muzycznymi, sprzedaje miliony płyt i pozuje do zdjęć jako Jezus Chrystus z koroną cierniową na głowie. Ostatnio nawoływał nawet do przeredagowania Biblii, ponieważ uważa, że zasłużył na to, by być jedną z postaci w niej wymienionych.