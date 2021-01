Kandydat do gola sezonu już w styczniu? Co za bramka w Bundeslidze (video)

PSG zaprezentowało nowego trenera! Mauricio Pochettino wraca do pracy

Mauricio Pochettino został oficjalnie przedstawiony jako trener Paris Saint-Germain. Argentyńczyk związał się z mistrzem Francji do 30 czerwca 2022 roku z opcją przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy. To pierwsza praca jaką podjął menadżer po zwolnieniu z Tottenhamu ponad rok temu, a zastąpił on Thomasa Tuchela, którego z Parc de Princes zwolniono w wigilię. To też powrót na stare śmieci, bo Poch grał w Paryżu w latach 2001-2003.