Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w Warszawie: Podważanie integralności terytorialnej to jest coś, czego nie będziemy akceptować

Po spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Olafem Scholzem odbyła się wspólna konferencja polityków.

Kanclerz Niemiec mówiąc o sytuacji na granicy Polski z Białorusią oraz koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą powiedział, że „to jasne, że Europa musi wspólnie dać do zrozumienia, że nie będziemy tego akceptować, że nie zgadzamy się na to, co tam się aktualnie dzieje”. – Nienaruszalność granic w Europie to jest coś, co podkreślamy wspólnie – jako Unia Europejska, jako Niemcy, jako Polacy. Podważanie integralności terytorialnej to jest coś, czego nie będziemy akceptować – mówił.

Olaf Scholz stwierdził, że do rozwiązania tej sytuacji warto wykorzystać takie instrumenty dyplomatyczne jak Format Normandzki. – Musimy wykorzystać te instrumenty jako pole do wspólnego dialogu. Szkoda, że rozwój w tym zakresie w ostatnich latach nie podążał w tę stronę, w którą byśmy chcieli, ale musimy zadbać o to, by w przyszłości ten format reaktywować – powiedział.