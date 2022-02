Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w Kijowie. Na co może liczyć Ukraina?

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będą dziś rozmawiać w Kijowie o tym, jak Niemcy mogą pomóc ustabilizować gospodarkę Ukrainy po tym, jak obawy przed nieuchronną wojną odbiły się na jej walucie.

Reuters powołując się na swoje niemieckie źródło podaje, że moratorium na zakwalifikowanie Ukrainy do przystąpienia do NATO nie było przedmiotem dyskusji, chociaż Die Welt donosiło wcześniej o kompromisie, w ramach którego Rosja miałaby uzyskać pewność, iż Ukraina nie przystąpi do NATO „w ciągu najbliższych 10 lat”. W otoczeniu Scholza uznano to jako „eksperyment myślowy”.

Tymczasem ambasador Ukrainy w Londynie Wadym Prystajko zasugerował wcześniej BBC, że Kijów „może” rozważyć odłożenie na bok swoich planów przystąpienia do NATO, jeśli zostanie do tego „ przyciśnięty”.

We wtorek Scholz uda się też na rozmowy do Moskwy.