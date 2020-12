Kancelaria Prezydenta pokazała, jak pracuje Kinga Duda, która zainaugurowała cykl spotkań "Młodzi w Pałacu"

Kolejna odsłona Strajku Kobiet w Krakowie. Policja blokuje pochód "13 grudnia 2020 ogłaszamy stan rewolucji na terenie całego kraju"

Przez ścisłe centrum Krakowa przeszedł w niedzielę 13 grudnia pochód uczestników kolejnej manifestacji w ramach protestów po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. "Solidarność naszą siłą", "Jedno marzenie: aborcja na życzenie", "Mamy prawo protestować", "J...ć PiS i Konfederację" - to niektóre z haseł, które skandowane są przez protestujących. Policja w kolejnych lokalizacjach, do których docierają manifestujący, blokuje przejście. Tak było m.in. przy skrzyżowaniu ul. Dominikańskiej i św. Gertrudy. Protestujący wycofali się wtedy i - niektórzy biegiem - opuścili Planty następną przecznicą, by wejść na ul. Westerplatte. Przed godz. 14 pochód dotarł na ul. Lubicz, przed siedzibę policji.