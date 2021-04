Kancelaria Premiera kontrolowana przez posłanki PO. Chodzi o pieniądze dla samorządów, w których rządzi PiS

Wyniki trzeciego podziału środków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych poznaliśmy w marcu tego roku i okazało się, że najwięcej pieniędzy trafiło do samorządów związanych z partią rządzącą. Chełm zyskał najwięcej – dostanie dodatkowe 11,8 mln. Miastem rządzi Jakub Banaszek.

W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych samorządy, które ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa otrzymały pieniądze. Jak przypomina Onet, pierwsza transza została rozdysponowana jeszcze przed wyborami prezydenckimi i wówczas podzielono ją pomiędzy niemal wszystkie samorządy. W grudniu pieniądze trafiały głównie do samorządów rządzonych przez polityków kojarzonych z PiS.

Jak czytamy w Onecie, Wcisło wraz z posłanką Joanną Frydrych wybiera się do Kancelarii Premiera na kontrolę poselską. Posłanki chcą dowiedzieć się, które samorządy z województwa lubelskiego i Podkarpacia zakwalifikowano do pomocy i dlaczego. W ramach kontroli chcą, by udostępniono im m.in. korespondencję między KPRM a wojewodami lubelskim i podkarpacki oraz skład komisji dzielącej środki.

Michał Dworczyk, szef KPRM przełożył kontrolę na 20 kwietnia br.

Źródło: Onet