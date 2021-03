Kanał Sueski wreszcie zostanie udrożniony? Statek blokujący morską trasę poruszył się i ma uwolniony ster oraz śrubę

Wielki statek Ever Given, który zablokował przed pięcioma dniami Kanał Sueski, może już wkrótce zostać uwolniony z mielizny - podają zagraniczne media. Od soboty trwałą operacja uwalniania statku, a straty z powodu zablokowania kanału wynoszą każdego dnia nawet 10 miliardów dolarów.

14 holowników próbuje wyciągnąć potężny statek Ever Given z mielizny i odblokować Kanał Sueski, przez który od pięciu dni nie mogą przepływać żadne statki - informuje serwis Al Jazeera. Według portalu w sobotę udało się przesunąć nieco rufę statku, gdzie znajduje się ster i śruba okrętowa. A jest to skomplikowana operacja. Na statku znajdują się ładunki. Jego całkowita pojemność wynosi 220 tys. ton. Brytyjski serwis BBC podał, że w sobotę wydobyto spod statku około 20 tys. ton piachu. I chociaż silne pływy i wiatry utrudniały uwolnienie statku, holownikom udało się przesuwać go o 30 stopni w dwóch kierunkach.

- Rufa statku zaczęła przesuwać się w kierunku Suezu i był to pozytywny symptom. Później jednak nastąpił odpływ i prace się zatrzymały - powiedział dziennikarzom szef zarządcy kanału Osama Rabie, cytowany przez Al Jazeera. Dodał, że trudno określić, kiedy statek może zostać uwolniony, ale ma nadzieję, że operacja pogłębiania dna kanału przy statku pozwoli na uwolnienie go bez konieczności uciekania się do usuwania ładunku. - To skomplikowana operacja, która będzie wymagała przeprowadzenia kilku prób uwolnienia statku - dodał Osama Rabie w cytowanym komunikacie.

Przypomnijmy, że statek utknął niemal w poprzek kanału około 6 km od południowego wejścia. W tym miejscu kanał ma tylko jeden tor, a to oznacza, że zablokowany całkowicie został ruch statków. A to przez Kanał Sueski prowadzi szlak statków towarowych z Azji do Europy i z powrotem. Tędy płyną towary m.in. z Chin, ale także np. ropa naftowa z krajów arabskich. Eksperci szacują, że szlakiem przez Kanał Sueski, który łączy Ocean Indyjski z Morzem Śródziemnym transportowane jest dziennie około 10 procent ruchu towarowego na świecie. Codziennie przepływa tamtędy około 50 statków. Zablokowanie tego ruchu kosztuje świat co najmniej 6-10 miliardów dolarów strat dziennie. Szczególne obawy budzą dostawy ropy naftowej do Europy, które tą drogą zostały zablokowane.

Jak podaje Al Jazeera, do niedzieli powstała już gigantyczna kolejka statków, które czekały na odblokowanie kanału. Na przepłynięcie czekało ponad 300 jednostek. Najwięcej było wśród nich masowców, kontenerowców, tankowców przewożących ropę naftową i inne jej pochodne, czy np. statków przewożących samochody, gaz LNG i LPG, a także zwierzęta.

Jak informuje BBC, wstępne raporty mówiły, że statek o długości 400 metrów ton osiadł na mieliźnie z powodu silnych wiatrów i burzy piaskowej, która wpłynęła na ograniczenie widoczności. Jednak Osama Rabie powiedział dziennikarzom, że warunki pogodowe „nie były głównym powodem” wejścia statku na mieliznę. - Mogły wystąpić błędy techniczne lub ludzkie - powiedział dziennikarzom Rabie, nie podając szczegółów. Jak dodaje BBC, władze kanału zapowiedziały,że wszystkie te czynniki zostaną ujawnione podczas dochodzenia. W niedzielę zarówno władze kanału, jak i przewoźnicy mieli nadzieję, że uda się uwolnić Ever Given z mielizny bez potrzeby rozładunku kontenerów. Sama operacja rozładowywania ich zajęłaby bowiem - w najlepszym wypadku - około dwóch tygodni. O takim czasie mówił stacji BBC John Denholm, prezes Brytyjskiej Izby Żeglugi. Rozładunek wymagałby bowiem m.in. dostarczenia odpowiedniego dźwigu i specjalistycznego sprzętu.

STORYFUL/x-news