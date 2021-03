Kanał Sueski: Potężny kontenerowiec Ever Given blokujący szlak handlowy ściągnięty z mielizny. Odblokowanie kanału jeszcze potrwa

Potężny kontenerowiec Ever Given blokujący przez sześć dni Kanał Sueski został wreszcie ściągnięty z mielizny. Nie oznacza to jednak automatycznego otwarcia tej ważnej drogi morskiej.

Grupa holowników wykorzystała przypływ, aby uwolnić jednostkę. Dwa najcięższe holowniki połączyły swoje siły i ruszyły kolosa z miejsca, starając się odblokować jeden z najważniejszych szlaków handlowych na kuli ziemskiej.

MV Ever Given został pomyślnie ściągnięty z mielizny o godzinie 04:30 w poniedziałek – powiedzieli pracownicy urzędu zawiadującego obsługą kanału.

Szef egipskich władz nadzorujących kanał, Osama Rabei, powiedział, że kontynuowane są prace holowników. A dane satelitarne z MarineTraffic.com pokazały, że statek znajduje się w tej samej pozycji, otoczony przez eskadrę holowników z dziobem wbitym na wschodnim brzegu kanału.

Holowniki i załogi ratownicze wykorzystały przypływy we wczesny poniedziałek, aby uwolnić Ever Given. Nie było jasne, ile czasu zajmie pełne ponowne otwarcie kanału po od-prowadzeniu jednostki z feralnego miejsca, który zablokował się na jednopasmowym odcinku kanału przez prawie ty-dzień, blokując setki statków przed przejściem przez krytyczną bramę handlową.