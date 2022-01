Kanada: Znaleziono ciała czterech osób, w tym niemowlęcia. Zamarzli idąc do USA

Policja kanadyjska znalazła ciała czterech osób, w tym niemowlęcia, na zaśnieżonym polu w pobliżu granicy z USA.

Wszyscy prawdopodobnie zmarli z powodu mrozu. Ciała mężczyzny, kobiety, nastoletniego chłopca i niemowlęcia znaleziono w pobliżu Emerson w Manitobie. Wszystko wskazuje na to, że była to rodzina z Indii, która próbowała przedostać się do Stanów Zjednoczonych.

- To ogromna tragedia - mówiła Jane MacLatchy, zastępca komisarza policji z Manitoby.

Wszystko zaczęło się od tego, jak jeden z urzędników amerykańskich powiedział kanadyjskiemu zespołowi, że natrafiono na mężczyznę z rzeczami należącymi do niemowlęcia, ale nie znaleziono z nim żadnego dziecka. Rozpoczęto poszukiwania po obu stronach granicy amerykańsko-kanadyjskiej i wtedy doszło do odkrycia ofiar.

Sprawą zainteresowali się policjanci z USA i zatrzymali 47-letniego mieszkańca Florydy, który zajmował się przemytem Hindusów z Kanady do Stanów Zjednoczonych. Dochodzenie w tej sprawie trwa.