Kanada: ten lek na COVID-19 można brać w domu

To pierwszy przypadek, gdy władze Kanady wydają zgodę na stosowanie leku doustnego na COVID-19 w domu. Paxlovid to kombinacja dwóch leków antywirusowych - nirmatrelvir i ritonavir, produkowanych przez Pfizera. Lek, który blokuje namnażanie się wirusa SARS-CoV-2, jest przeznaczony do zastosowania niezwłocznie po diagnozie, w ciągu pięciu dni od pojawienia się symptomów. Pierwsze tabletki mają się pojawić w Kanadzie w nadchodzących tygodniach. Dotychczas dopuszczone do stosowania w Kanadzie leki dla chorych na COVID-19 są przeznaczone wyłącznie do użytku w szpitalach.

Paxlovid pomaga organizmowi zwalczać wirus, łagodzi symptomy i skraca czas choroby. Dane laboratoryjne Pfizera wskazują też, że lek prawdopodobnie działa na wariant Omikron.