Kanada. Kary dla niezaszczepionych. Jest wzrost zapisów na przyjęcie pierwszej dawki

Choć polityk nie podał dokładnej wysokości podatku, to zaznaczył, że będzie to „znacząca suma”. Jednocześnie zaznaczył, że 10 proc. niezaszczepionych mieszkańców prowincji, nie może być przyczyną problemów dla pozostałych 90 proc.

Głos zabrał także jeden z lekarzy pracujących w prowincji. Przypomniał on antyszczepionkowcom, że powinni być świadomi, że dzień pobytu w szpitalu w Quebec to koszt ok. 1500 CAD, a na oddziale intensywnej terapii - 4000 CAD plus koszt wynagrodzeń lekarzy.