Kanada dopuściła do użytku szczepionkę dla dzieci w wieku 12-15 lat. do szczepienia będzie używany preparat firmy Pfizer

Jednocześnie dopuszczenie jej do użycia dla tej grupy wiekowej wiąże się z pewnymi warunkami, które producenci muszą spełnić.

W komunikacie zaznaczono, że Health Canada po dokładnej analizie uznało, że „szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w zapobieganiu COVID-19 u dzieci w wieku od 12 do 15 lat.”

„Jest to pierwsza szczepionka przeciwko COVID-19 zatwierdzona w Kanadzie do stosowania u dzieci i stanowi milowy krok w walce Kanady z pandemią COVID-19” – napisano w komunikacie.

Kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia (Health Canada) przekazało w środę w komunikacie, że szczepionka firmy Pfizer będzie mogła być używana do szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

W badaniu wzięło udział 2260 nastolatków w tej grupie wiekowe, których losowo przydzielono równo do grupy otrzymującej 2 dawki szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 (1131 osób) lub placebo (1129 osób).

„Health Canada nałożyła na niniejsze zezwolenie warunki i postanowienia wymagające od firmy Pfizer-BioNTech dalszego dostarczania informacji do Health Canada na temat bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionki tej grupie wiekowej, aby zapewnić, że jej korzyści będą nadal wykazywane po jej wprowadzeniu na rynek ” - napisano.

Zanotowano bliską 100-procentową skuteczność, przy czym nie odnotowano żadnych "poważnych przypadków" skutków ubocznych. W przypadku 98,3 proc. obserwowano ich stan zdrowia przynajmniej przez miesiąc po podaniu drugiej dawki, w przypadku 57,9 proc. - przez dwa miesiące.

Inne szczepionki jakie obecnie są dopuszczone do użycia w Kanadzie to preparaty firm AstraZeneca, Moderna oraz Johnson & Johnson. Są one podawane osobom powyżej 18. roku życia.