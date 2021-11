Kamil Stoch na Instagramie. Co robi teraz skoczek? Zobacz najnowsze zdjęcia Kamila Stocha

Najnowsze zdjęcia Kamila Stocha. Zobacz, jakie fotki publikuje znany polski skoczek narciarski

#finalcountdown

Zaczynam ostatni przedsezonowy weekend w domu 🏡 Przed sezonem udzieliłem sporo wywiadów i wiecie co, najczęstsze pytanie brzmi: kiedy skończę karierę. Kiedyś skończę, jak każdy z nas ale póki co mam mnóstwo energii, motywacji i radości z tego co robię. Doceniam swoje doświadczenie. Mam wiele sportowych marzeń i siłę by je realizować 🚀 Trzymajcie kciuki 👊🏻