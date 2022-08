Kamil Stoch i spółka mogą skakać jeszcze lepiej, idealna okazja w Zakopanem

„Dziesięć lat temu polska drużyna w składzie: Stefan Hula, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Adam Małysz, zajęła dziesiąte miejsce w mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Teraz Małysza zastąpiono Dawidem Kubackim i mamy brąz. Wnioski nasuwają się same” - żarty internautów są bezlitosne. Choć w wybitną klasę czterokrotnego mistrza świata w skokach i zdobywcy czterech Kryształowych Kul nikt nie wątpi.

Skład pokazuje za to, jak długą drogę przeszli zawodnicy. Ile pracy musieli w nią włożyć i ile poświęcić. Po to, by po przejściu na emeryturę najwybitniejszego wówczas polskiego skoczka jeden z grupy sprzed dziesięciu lat skakał lepiej niż Małysz, a dwóch doszło do dobrego poziomu. No i pojawił się jeszcze jeden, który w niedzielnym sukcesie, jakim był brązowy medal w „drużynówce”, błysnął najbardziej.

- Najmocniejszym punktem drużyny był Dawid - przyznał w rozmowie z polskimi mediami w Oberstdorfie prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. - Jeżeli tak skacze na lotach, to znaczy, że w tej chwili jest w bardzo wysokiej formie i na obiektach 120-metrowych będzie jeszcze lepszy - cytowały byłego trenera kadry „Sportowe Fakty”.