Kamil Hussein: To nowa twarz w show biznesie. - Czuję się Polakiem, pomimo tego, że nie wyglądam jak Polak - mówi Kamil i śpiewa dla nas

Kamil Hussein: Któregoś dnia siedziałem u producenta Agima Dżeljilji i nagle zaczęliśmy tańczyć, później nazwaliśmy to „Kamil dance”. Pomyślałem sobie, że to bombowy taniec, który warto byłoby pokazać w klipie. Nie chciałem, żeby teledysk był tworzony w oparciu o scenariusz i jakąś filozofię. Zależało mi na spontaniczności. Chciałem podkreślić, że klip to luźna forma, która ma dobrze współgrać z utworem i wprawiać w dobry nastrój. Mam nadzieję, że przypadnie do gustu widzom.