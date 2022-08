Kamil Grosicki: Pokażemy, że awans na mundial nam się należy Tomasz Biliński

Kamil Grosicki w tych eliminacjach strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. Bartek Syta/Polska Press

Czarnogóra to silny zespół z charakterem, jej piłkarze będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. Ale to my jesteśmy najważniejsi, decydujemy o tym, jak gramy i chcemy pokazać, że awans na mistrzostwa świata nam się należy - zapowiedział przed ostatnim starciem eliminacji mundialu skrzydłowy reprezentacji Polski Kamil Grosicki.