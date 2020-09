Kamil Grosicki blisko transferu. Dwa kluby w grze o reprezentanta Polski

Anglicy z Nottingham ponoć już dawno pytali o dostępność reprezentanta Polski. Grosicki szuka szansy na regularne występy przed przyszłorocznymi mistrzostwami Europy. 31-latek ma problemy z przebiciem się do wyjściowej jedenastki, a ostatnio nawet do kadry meczowej West Bromwich. W ostatnich dniach nie mógł się pokazać, bowiem narzekał na uraz pleców. Fakty są jednak takie, że jego akcje u menedżera Slavena Bilicia od dawna stoją zdecydowanie za nisko.

Ewentualny transfer do ligi greckiej Grosicki i jego sztab menadżerski musieliby załatwić do 5 października. Przenosiny do Nottingham Forest mogłyby zostać "dopięte" nawet do 15 października (zgodnie z terminarzem transferów wewnątrz krajowych).

Grosicki w WBA jest od stycznia 2020 roku. Z ekipą The Baggies awansował latem do Premier League, ale w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2020/21 nie zaliczył jeszcze nawet jednej minuty. Zagrał tylko w meczu Pucharu Ligi Angielskiej. Jego kontrakt z West Bromem obowiązuje do końca czerwca 2021 r.