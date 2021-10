Kamera samochodowa - dlaczego warto kupić? Jakie dodatkowe funkcje może posiadać?

Kamery samochodowe – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Kamera samochodowa jest bardzo przydatnym gadżetem w aucie, dlatego coraz więcej kierowców decyduje się na jej montaż w samochodzie. Ten sprzęt pomaga w rejestrowaniu niebezpiecznych oraz niejasnych sytuacji, które dzieją się na drogach. Materiał nagrany na kamerze może pomóc przy wyjaśnianiu spornych sytuacji, czyli posłuży nam jako materiał dowodowy we wszelkich zdarzeniach drogowych, kolizjach i wypadkach.

Jaką kamerę samochodową warto wybrać? Rozbieżność cenowa tych sprzętów jest bardzo duża. Najtańszą kamerkę kupimy za kilkaset złotych, a najdroższe mogą kosztować nawet ponad tysiąc złotych.

Czym więc różnią się kamerki samochodowe między sobą? Ich najważniejszą funkcją jest nagrywanie wideo na kartach pamięci microSD. Karty pamięci mogą mieć różną pojemność. Rozsądnym wyborem będzie pojemność 32GB. Najbardziej pojemna karta może mieć 256GB. Standardem jest również to, że kamery nagrywają obraz w pętli, czyli po zapełnieniu karty, stare pliki nadpisywane są nowszymi. Kamery samochodowe mocowane są do szyby, a zasilać można je z gniazda zapalniczki samochodowej. Dodatkowe funkcje to między innymi: