Kambodża: koronawirus w odwrocie, kraj luzuje obostrzenia od 30 listopada 2021. Angkor Wat dostępny od stycznia 2022 Emil Hoff

Angkor Wat, główna świątynia Angkoru, dawnej stolicy Kambodży. Pierwotnie wzniesiona ku czci hinduistycznego boga Wisznu, od XII w. do dziś służy buddystom. Kolosalne twarze uśmiechniętego Buddy, pokrywające mury Angkor Wat, to jedna z ikon Kambodży, a charakterystyczna sylwetka świątyni z trzema wieżami widnieje na fladze państwa. Photo by Paul Szewczyk on Unsplash Zobacz galerię (9 zdjęć)

Kambodża ma się z czego cieszyć. Koronawirus został powstrzymany, a kraj już niedługo wróci na mapę miejsc dostępnych dla turystów. Rząd zapowiedział, że Kambodża będzie otwierać się na przybyszów z zagranicy stopniowo i po kawałku, by sytuacja epidemiczna nie wymknęła się spod kontroli. Nowe zasady wjazdu do Kambodży będą obowiązywały od końca listopada. Czy można będzie wreszcie pojechać do Angkor Wat?