Kalina Jędrusik - aktorka o niewykorzystanym talencie i osobowości nie mieszczącej się w ramach. Twarz, głos i ciało nie z tego świata

Polskie kino nie wiedziało, co z nią zrobić. Kalina Jędrusik była tak wielkim talentem, że reżyserzy obawiali się, iż przyćmi całą obsadę. W rezultacie często grała epizody i małe rólki, które okazywały się w jej wykonaniu majstersztykami, jak mieszkanka hotelu robotniczego w "Ewa chce spać", czy dziennikarka w "Niewinnych czarodziejach". Kilka minut na ekranie wystarczało jej na zbudowanie pełnej postaci. Jej role drugoplanowe pamięta się lepiej, niż główne w wykonaniu innych aktorów, jak Helenę w "Jowicie", albo charakteryzatorkę w "Barytonie". Najważniejszą główną rolą aktorki pozostaje brawurowa kreacja Lucy Zuckerowej w "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy. Kalina Jędrusik wywołała skandal słynną sceną w pociągu, choć była ubrana i nie zrobiła właściwie nic obcesowego... Ale taka była siła sugestii, którą potrafiła wytworzyć, że widzowie zobaczyli to, co chcieli.