Kalifornia: zmarł multimilioner Robert Durst. Skazany był na dożywocie za zabicie przyjaciółki

Nie żyje Robert Durst, członek jednej z najbogatszych nowojorskich rodzin, który był skazany za mord swojej przyjaciółki. Miał 78 lat.

Durst został skazany na dożywocie za zamordowanie dziennikarki Susan Berman w październiku ubiegłego roku. Być może zabił też swoją pierwszą żonę, Kathleen McCormack Durst, która zaginęła w 1982 roku oraz Morrisa Blacka, swojego sąsiada. W tej ostatniej sprawie został jednak uniewinniony.

Do skazania doprowadził miniserial HBO "Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta", w którym oskarżony brał udział. W łazience Durst sądził, że mikrofony są wyłączone i wtedy wyznał: "Zabiłem ich wszystkich, oczywiście".

Robert A. Durst, członek nowojorskiej dynastii zajmującej się nieruchomościami miał ciemną stronę życia. Losy jego pierwszej żony nie zostały do dziś wyjaśnione, podobnie jak wątpliwości powstałe przy makabrycznym zabójstwie i poćwiartowaniu jego starszego sąsiada. Durst zmarł w poniedziałek rankiem w więzieniu w Stockton w Kalifornii.

Jego prawnik, Chip Lewis, potwierdził jego śmierć w szpitalu w San Joaquin, gdzie Durst trafił na badania. Tam doszło do zatrzymania akcji serca i nie można go było przywrócić do życia. Durst został skazany za mord przyjaciółki w ubiegłym roku, a wkrótce potem uzyskał pozytywny wynik testu na Covid-19 i na krótko podłączono go do respiratora.