Kalifornia: właściciele farm marihuany zapowiedzieli, że nie uciekną przed pożarami i nie opuszczą swoich gospodarstw

Największy w historii pożar w Kalifornii zagraża ogromnym farmom marihuany. Wielu właścicieli wartych miliony dolarów firm nie chce ich opuścić przed ogniem.

Płomienie kierują się teraz w stronę enklawy upraw konopi Post Mountain-Trinity Pines.

Policjanci chodzili od drzwi do drzwi, ostrzegając przed niebezpieczeństwem ognia, ale nie mogliśmy zmusić ludzi do opuszczenia swoich farm – żalili się funkcjonariusze biura szeryfa w hrabstwie Trinity. Są to głównie hodowcy. Wielu z nich nie chce uciekać, bo to ich źródło utrzymania”.

To krytyczna pora roku w tzw. Szmaragdowym Trójkącie, zakątku północnej Kalifornii, który jest największym w kraju regionem produkującym marihuanę.

W samym tylko Trinity Pines znajduje się 40 legalnych farm i dziesięć razy więcej nielegalnych gospodarstw.

Każda najmniejsza nawet farma ma plony warte pół miliona dolarów lub więcej, a wiele z nich jest w czasie zbiorów, co sprawia, że ​​hodowcy nie opuszczają swoich miejsc nie tylko z powodu ognia ale także złodziei.