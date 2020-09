Kalifornia w "piecu". Jeden z dużych pożarów wywołali uczestnicy przyjęcia, na którym odpalili race (VIDEO)

Kalifornia przeżywa jedną z najgorszych fal pożarów, plaga wywołana upałem niszczy domy, pokryła większość stanu dymem, zmusiła tysiące ludzi do ewakuacji i grozi falą awarii.

Gdy wybuchł pożar uczestnicy przyjęcia przebywali w parku El Dorado Ranch w Yucaipa. Wybuch pożaru utrwaliły kamery monitoringu. Organizatorom grozi zapłata wielomilionowego odszkodowania. Trzy lata temu podobna impreza w Arizonie doprowadziła do wybuchu ognia, który strawił 45 tys. akrów. Osoba odpowiedzialna musi zapłacić 8 mln dol.

Kalifornia dopiero zbliża się do „sezonu pożarów”, a już ustanowiła rekord sprzed dwóch lat, który objął najbardziej śmiercionośnym pożarem w historii stanu - Camp Fire, który dotknął Paradise i zabił 85 osób.

Nowe pożary pustoszą wysuszoną Kalifornię, z powodu ognia dochodzi do awarii linii przesyłowych prądu, co utrudnia akcję gaśniczą.

Ogień przeniósł się 24 km w ciągu jednego dnia w weekend i spłonęło 150 kilometrów kwadratowych.

Debry Rios nie było w domu, gdy przyszedł nakaz ewakuacji jej rodzinnego Auberry, na północny wschód od Fresno. Zastępcy szeryfa udali się na jej ranczo, aby odebrać jej 92-letnią matkę, Shirley MacLean.

- Mam nadzieję, że ogień nie dotrze do mojego rancza – pociesza się Rios. - W tej chwili nie wygląda to dobrze, to strasznie duży pożar.

Strażacy pracujący na stromym terenie uratowali maleńkie miasteczko Shaver Lake przed płomieniami. 30 domów zostało zniszczonych w odległej wiosce Big Creek, mówił mieszkaniec Toby Wait.

- Spłonęła połowa prywatnych domów w mieście – dodał. Słowa nie są w stanie oddać tej tragedii.

Szkoła, kościół, biblioteka, zabytkowy sklep wielobranżowy i elektrownia wodna zostały oszczędzone w społeczności liczącej 200 mieszkańców, powiedział Wait Fresno Bee.