Kalifornia: Szkolą psy do wykrywania COVID w szkołach po zapachu ze starych... skarpet

W Kalifornii rozpoczęto pilotażowy program szkolenia psów do wykrywania koronawirusa. Ich praca będzie polegała wąchaniu … starych skarpet.

Dlaczego właśnie skarpetki? Eksperci: u człowieka większość zapachu pochodzi z głowy, pach, pachwin i stóp. My poszliśmy w… nogi – wyjaśniła szef Early Alert Canines, Carol Edwards

Psy nie wywęszą samego wirusa. Zamiast tego ich węch wychwytuje zmiany chemiczne, które organizm wytwarza podczas walki z COVID. To reakcja organizmu, a produkt uboczny wydostaje się przez skórę – mówi Edwards. Każdy, na kogo pies by wskazał, musiałby przejść szybki test, no musielibyśmy wiedzieć, czy pies miał rację, czy nie.

Scarlett jest labradorem i rozpoczyna swój dzień szkolny na kole treningowym, zatrzymując się przy każdej ułożonej na podłodze puszce. Wącha swój cel i jeśli go znajduje , dostaje pochwałę od swojego przewodnika. Tak! Dobra dziewczynka, mówi jej Elizabeth Johnson.