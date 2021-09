Kalendarz roku szkolnego 2021/2022. Kiedy wypadają dni wolne od nauki? Kalendarz na nowy rok szkolny. Pobierz i wydrukuj JK

Wakacje dobiegły końca i rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie wrócili do nauki, co nie znaczy, że nie można powoli zacząć planować ferii zimowych. Sprawdźcie w specjalnie przygotowanym graficznym kalendarzu, kiedy wypadają dni wolne od nauki w roku szkolnym 2021/2022. Można z niego korzystać w wersji online, lub go wydrukować. W kalendarzu sprawdzicie terminy ferii zimowych dla poszczególnych województw, wiosennej przerwy świątecznej i innych dni wolnych od szkoły.