Kalendarz dni wolnych w 2022. Uczniowie muszą znać te daty. Kiedy jest wolne od szkoły? Trwa przerwa świąteczna, niebawem ferie zimowe Magdalena Konczal

Kalendarz dni wolnych 2022: przerwa świąteczna, ferie zimowe i inne dni wolne od zajęć w szkole. 123 RF/ zdjęcie seryjne/ nutnaree

Kalendarz dni wolnych 2022 to zbiór dat, na które czeka każdy z nas. Zarówno uczeń, jak i jego rodzic z pewnością są ciekawi, kiedy wypadają wolne dni w 2022 roku. Nic dziwnego, wszyscy potrzebujemy odrobiny relaksu i przerwy od szkoły czy pracy. Liczymy na to, że święta będą wypadały nie w weekend, ale w środku tygodnia. Jak to będzie wyglądało w roku szkolnym 2021/2022? Kiedy są święta wielkanocne 2022, a kiedy ferie zimowe 2022? Przedstawiamy pełny kalendarz dni wolnych w 2022 roku.