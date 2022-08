Kajetan Kajetanowicz: Jeszcze do mnie nie dociera, że jesteśmy mistrzami Europy

Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran to niepokonany od trzech sezonów duet rajdowy w Europie. Od wielu lat osiągają wybitne wyniki. To już trzykrotni Rajdowi Mistrzowie Europy (2015, 2016, 2017), ale także czterokrotni z rzędu Mistrzowie Polski (2010, 2011, 2012, 2013).

– Gdy siedemnaście lat temu rozpoczynałem starty w rajdach, nie spodziewałem się, jak wiele można osiągnąć w tym sporcie. To wielka radość i satysfakcja zdobywać najważniejsze tytuły rajdowe w biało-czerwonych barwach. Razem z naszymi partnerami: Grupą LOTOS, Delphi, Driving Experience oraz CUBE.ITG jesteśmy po raz trzeci Mistrzami Europy. Trudno krótko podsumować ten sezon. Był z pewnością pełen emocji, trudnych decyzji, dynamiczny, ciekawy, ale także nie zabrakło w nim wielu niespodziewanych momentów. Teraz wiem, że przyjęta na początku strategia, której celem było całościowe zwycięstwo mistrzostw. I mamy to, na co czekali nasi kibice! Ten wynik to rezultat pracy wyjątkowej ekipy LOTOS Rally Team razem z M-Sport – jesteście najlepsi w Europie! To dla mnie wzruszający moment, w którym myślę o mojej rodzinie, bliskich, przyjaciołach, kibicach, partnerach. Osobiście czy myślami — wiem, że ze mną jesteście, i za to Wam dziękuję – dodał Kajetanowicz.