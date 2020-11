Kaja Godek przekazała do Sejmu projekt ustawy Stop LGBT zakazujący marszów równości oraz używania symboli religijnych w celach artystycznych

Duża zmiana w PIT od nowego roku. Pracujący za granicą znów muszą płacić podatek od dochodu podwójnie [9.11.2020]

Taki w praktyce będzie efekt zmniejszenia tzw. kwoty abolicyjnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT, którego zamierza dokonać rząd. I sprawa jest praktycznie przesądzona, bo ustawa jest już uchwalona przez Sejm i trafia właśnie do Senatu.To ma kolosalne znaczenie dla osób zarobkujących w części krajów w Europie i w USA, z którymi Polska ma wciąż niekorzystne dla podatników umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z konstrukcją umożliwiającą płacenie podatku w kraju zarobku, a od nadwyżki – dodatkowo w Polsce, zgodnie z polskimi stawkami podatkowymi. Kwotę abolicyjną wprowadzono właśnie po to, by te niekorzystne zasady zniwelować bez konieczności renegocjowania umów międzynarodowych, teraz jednak praktycznie wrócimy do płacenia dwóch podatków dochodowych.