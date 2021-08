Kaczyński: Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie

Prezes PiS w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej zapytany o to kiedy można się spodziewać zapowiedzianej przez rząd reformy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz czy zostanie zrealizowany wyrok TSUE, przyznał, że "nie uznaje tego rodzaju wyroków, bo one zdecydowanie wykraczają poza traktaty i rozszerzają kognicję sądów unijnych".

przyznał jednocześnie, że "tę reformę podjąć, bo ona i tak była planowana, najwyżej będzie to kwestia jej przyspieszenia, ale to jest też część Polskiego Ładu". - Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie i w ten sposób zniknie przedmiot sporu. To będzie też sprawdzian, czy w UE jest choć pozór próby pokazywania dobrej woli czy taka zasada, że w Polsce mają rządzić ci, których organy unijne wskażą- wyjaśnił i dodał, że "sprawa jest gotowa i była gotowa na długo przed wyrokiem TSUE, ale jest pewien porządek wprowadzania projektów z Polskiego Ładu".

Dopytywany o to, kiedy pojawią się pierwsze propozycje dotyczące Izby Dyscyplinarnej przyznał, że "we wrześniu, będą to projekty rządowe". Jak wyjaśnił, "będą one zmieniały kodeksy i musi to iść w dłuższym, kodeksowym trybie".