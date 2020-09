Kaczyński zawiesza negocjacje o rekonstrukcji rządu i dyscyplinuje posłów PiS. Ryszard Terlecki straszy koalicjantów wcześniejszymi wyborami

Wicemarszałek Terlecki przekazał też stanowisko prezesa PiS w sprawie negocjacji o rekonstrukcji rządu. Jarosław Kaczyński poinformował na spotkaniu, że negocjacje te zostały zawieszone. "Nie mają one sensu, skoro dotychczasowi koalicjanci występują z innym programem, z innymi wskazaniami niż cały klub" - tak stanowisko lidera PiS relacjonował w czasie spotkania z dziennikarzami Ryszard Terlecki.

Zapowiedział, że w obliczu sprzeciwu części posłów klubu wobec ustawy o wyłączeniu odpowiedzialność urzędników za decyzje podjęte w celu przeciwdziałania epidemii, projekt ten zostanie wycofany.

- Powrót do rozmów jest możliwy, jeśli koalicjanci poskromią oczekiwania i zaakceptują decyzje kierownictwa Zjednoczonej Prawicy. Jeśli sytuacja nas do tego zmusi, to rekonstrukcja nastąpi bez uzgodnienia z naszymi sojusznikami - przekazał szef klubu PiS.

Terlecki wykluczył możliwość powstania rządu mniejszościowego. - Jeśli nastąpi taka sytuacja, pójdziemy na wybory, oczywiście sami - zapowiedział wicemarszałek Sejmu.

Koalicjanci nie chcą rozpadu Zjednoczonej Prawicy

Słowa Terleckiego skomentował Jarosław Gowin, lider Porozumienia. - Zachowujemy spokój. Nie sądzę, żeby przyspieszone wybory w Polsce były potrzebne - mówił w Sejmie. Dodał, że Porozumienie jest przeciwne zakazowi uboju rytualnego, co jest częścią tzw. Piątki dla zwierząt.