Kaczyński zablokował konferencję Solidarnej Polski i zmienił jej skład? Chodzi o weto i planowaną krytykę Holandii

Politycy Solidarnej Polski chcieli w piątek przedstawić raport, dotyczący systemu prawnego w Holandii. Mieli wykazać, że pozwala on na kreatywną księgowość i nieuczciwe rozliczenia podatkowe. Według RMF FM, na konferencji prasowej mieli domagać się utworzenia komisji śledczej w sprawie Holandii w Parlamencie Europejskim.

Tymczasem na konferencji usłyszeliśmy jedynie, że raport zostanie przedstawiony wkrótce. Inicjatywa ziobrystów miała być odpowiedzią na działania holenderskich polityków, którzy chcieli postawienia Polski przed TSUE za łamanie praworządności. Holenderska Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję w tej sprawie.

Konferencja prasowa miała odbyć się w czwartek, ale ostatecznie do spotkania z mediami doszło w piątek. Co ważne, obok polityków SP wystąpili przedstawiciele PiS-u. Jak informuje RMF FM, to Jarosław Kaczyński miał podjąć taką decyzję.

Kaczyński zablokował konferencję ziobrystów?

Byłaby to więc już druga ingerencja konferencji Solidarnej Polski w ciągu dwóch dni. Po raz pierwszy do takiej sytuacji miało dojść czwartek. Spotkanie z dziennikarzami miało rozpocząć się o godz. 13, ale zostało odwołane. "Gazeta Wyborcza" donosiła, że prezes Prawa i Sprawiedliwości nie wydał na nie zgody, ponieważ odpowiedź rządu na działania Holandii była już rzekomo gotowa i obóz rządzący nie chce eskalować napięcia.