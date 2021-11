Kaczyński w Krakowie: Polacy są dobrym narodem. Ale ta dobroć to nie może być słabość

- Powstania to próby odzyskania niepodległości. Były to wstrząsy, które przypominały sprawę niepodległości dodawał.

"Tylko od nas zależy, czy damy sobie radę"

Prezes PiS nawiązywał do obecnej sytuacji i kryzysu przy granicy polsko-białoruskiej.

- Jest trudno, ale pamiętajcie, że to „trudno” w porównaniu z tym, co było 103 lata temu, to nic. Tylko od nas zależy, czy damy sobie radę. Musimy uczynić wszystko, aby zbudować w tzw. klasie politycznej jak najszerszą jedność. Starajmy się - to jest potrzebne, możliwe i niezbędne. Z naszej strony - Prawa i Sprawiedliwości - nie ma przeszkód, jeżeli cel będzie wspólny - podkreślał.