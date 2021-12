Kaczyński: Postęp cywilizacyjny, jaki zrealizujemy, będzie ogromny

Jarosław Kaczyński przyznaje w wywiadzie dla Interii, że inflacja jest znaczna. Tłumaczy zarazem, że to wynik czynników zewnętrznych, w tym działań Rosji na rynku gazu. Wicepremier zwraca też uwagę, że to odłożony efekt uboczny tarcz antykryzysowych. - Można było nie robić tych tarcz, ale zapłacilibyśmy za to ogromnym bezrobociem i znacznym spadkiem PKB - mówi Kaczyński.

- Rozumiem, że ludzie złorzeczą. Sam to robię w sklepach, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że moja sytuacja jest dalece inna i nawet nie próbuję porównywać siebie i swojej sytuacji materialnej do tych, którzy zarabiają średnio czy mało - mówi wicepremier.

Szef PiS wskazał, że rząd przygotował i wdraża tarcze antyinflacyjne, które będą uzupełniane. Widać też pierwsze spadki cen na stacjach paliw. NBP podniósł stopy procentowe w odpowiednim momencie, choć rząd uważał, że trzeba to zrobić wcześniej, przyznał wicepremier. Kaczyński przyznał, że zna prezesa NBP Adama Glapińskiego i ma z nim dobre stosunki, ale decyzje NBP są podejmowane niezależnie od rządu.