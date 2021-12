Kaczyński podczas Warsaw Summit: Stoimy dzisiaj przed nowymi wyzwaniami

Podczas wydarzenia The Warsaw Summit spotkali się liderzy 13 europejskich partii politycznych deklarujących konserwatywne wartości i sprzeciwiających się dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Rozmawiano o przyszłości Europy.

Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki. Na ich zaproszenie do Warszawy przybyli m.in. szef węgierskiego Fideszu Victor Orban, liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, oraz przewodniczący hiszpańskiej partii VOX Santiago Abascal, przewodniczący partii Interes Flamandzki Toma Van Grieken czy przewodniczący Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej Martin Helme.

Swoje wystąpienie podczas wydarzenia miał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

- Stoimy dzisiaj przed nowymi wyzwaniami. One są nowe tylko po części, bo dążenie do zmiany charakteru UE, do takiej zmiany, która oznacza federalizację, miało miejsce już przedtem. Ale to dążenie dzisiaj wraca i to w bardzo konkretnej postaci - propozycji przedstawionej przy okazji rokowań o powołanie nowego rządu Federacji Niemieckiej, propozycji, która ma tę zaletę, że jest szczera - wprost Europa na skutek działań niemieckich, ma iść ku owej federalizacji - mówił.