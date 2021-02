Kaczyński: Każdy kto rozbija prawicę działa przeciw Polsce

PAP zapytała prezesa PiS, m.in. o koalicjantów partii, którzy coraz częściej wielu kwestiach mają odmienne zdanie niż partia rządząca. Jarosław Kaczyński przyznał, że „jest to zjawisko bardzo smutne”. Dodał, że koalicjanci PiS kierują się często motywami partykularnymi, a także prywatnymi.

Zaznaczył jednak, że jest szansa na kompromis w Zjednoczonej Prawicy, a sojusznicy PiS zawsze mogą „wrócić do rozumu i przede wszystkim do wartości, ale tych prawdziwych, bo zadeklarować można wszystko”. - Z natury jestem optymistą, więc mam nadzieję, że jednak w pewnym momencie nasi sojusznicy zrozumieją, że trzeba po prostu iść do przodu, że trzeba na pewne rzeczy się zgodzić, a nie budować swoją odmienność za wszelką cenę – stwierdził szef PiS.