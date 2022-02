Kaczyński: Jeżeli były nadużycia dotyczące podsłuchów, to nie wydarzyły się one za naszych czasów

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Polską Agencją Prasową, zapytany został o sprawę Pegasusa, przy pomocy którego miało dochodzić do nielegalnych inwigilacji, i która to w ostatnim czasie jest głównym tematem opozycji. Czy jest to dla partii rządzącej duży problem?

– Jeżeli chodzi o sferę faktów, to nie jest to w ogóle żaden problem – odparł Jarosław Kaczyński. Wicepremier podkreślił, że działania operacyjne są całkowicie legalne. Wyjaśnił, że procedura rozpoczyna się uzasadnionym wnioskiem służb, później kierowanym do prokuratury, ale ostateczna decyzja należy do sądu i to podlega bardzo rygorystycznej kontroli.

– Mogły być sytuacje - również dopuszczone przez prawo - że decyzja ws. jakichś nagłych przypadków była następcza, ale nie wiem jak często to się mogło zdarzyć. Zresztą w takich wypadkach, jeśli sąd nie zatwierdzi wniosku, to materiał musi być komisyjnie zniszczony – mówił.