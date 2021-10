Kaczyński: Granice Rzeczpospolitej Polskiej są święte. Koniec. Kropka

Kaczyński stwierdził, że opozycja zdefiniowała się jako totalna i uważa siebie za "jedyną możliwą i legalną władzę". Skutkuje to tym, że partie opozycyjne w polskim parlamencie niemal w każdej sprawie są przeciw rządowi PiS. Także w sprawie naporu migrantów na granicy z Białorusią opozycja występuje przeciw działaniom rządu.

- Są dwa fronty wojny hybrydowej: na granicy i w Warszawie - mówi Jarosław Kaczyński w najnowszym wywiadzie dla Gazety Polskiej. Według szefa PiS działania polskiej opozycji zachęciły Łukaszenkę i Putina do eskalacji i wzmocnienia ataku na Polskę. - Mamy do czynienia z wieloetapową akcją rosyjską wymierzoną w Rzeczpospolitą i w nasz region - ocenił Kaczyński.

- Nie liczę niestety na otrzeźwienie ze strony tych ludzi. Ale bez względu na to co robili, robią i co robić będą nasza determinacja nie zmieni się. Granice Rzeczpospolitej Polskiej są święte. Koniec. Kropka - mówi Kaczyński.