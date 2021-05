Kaczyński dla Wprost: Za Tuskiem nie tęsknię z różnych względów

W niedzielę na portalu Wprost.pl opublikowany został wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiS mówi, że Polski Ład to "naprawdę wielki, kompleksowy program dla Polski" i, że "jest o czym opowiadać". - Wreszcie mamy szansę do końca tej dekady osiągnąć w PKB średnią europejską- stwierdził.

Zapytany o niezrealizowane obietnice w kontekście wiarygodności nowego programu, przyznał, że "dużo więcej jest zrealizowanych" i wymienił tutaj program 500 plus. - Jest mnóstwo innych programów socjalnych, jest rozwój gospodarczy, historycznie niskie bezrobocie, są drogi, produkcja mieszkań wzrosła do 230 tys. rocznie. Nie wszystko się udało, bierzemy to pod uwagę- mówił w wywiadzie dla Wprost.