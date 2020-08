Już za chwilę ruszy wielka akcja sprzątania linii brzegowej Bałtyku Fundacji Nasza Ziemia. Każdy może ją wesprzeć. Jak to zrobić?

Już za chwilę ruszy akcja sprzątania linii brzegowej Bałtyku koordynowana od 25 lat przez Fundację Nasza Ziemia.

Akcja czyszczenia ze śmieci plaż i przylegających do nich terenów Półwyspu Helskiego zostanie przeprowadzona we wrześniu 2020 r., kiedy odbywa się tradycyjnie Akcja Sprzątanie świata - Polska koordynowana od 25 lat przez Fundację Nasza Ziemia.

“To, co najbardziej mnie smuci, kiedy patrzę na wyniki dotychczasowych akcji terenowych zorganizowanych w ramach PreStartu tegorocznej Akcji Sprzątanie świata-Polska to fakt, że śmiecimy i to w pięknych miejscach: lasach, parkach, na plażach. A przecież to tam szukamy wytchnienia od codziennych trosk, zabiegania. Te prawie 2 tony zebranych śmieci nie wzięło się znikąd. Za każdą plastikową czy szklaną butelką, za każdym opakowaniem po jedzeniu stoi konkretny człowiek. A przecież wystarczy nie śmiecić, zabrać to, co ze sobą na czas odpoczynku wzięliśmy. To jest i łatwe, i proste, wystarczy chcieć” - komentuje Beata Butwicka, prezes Fundacji Nasza Ziemia.