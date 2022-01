Już wkrótce zmiana standardu telewizji naziemnej. Wielu odbiorców będzie musiało wymienić sprzęt

Polska, jak i inne kraje Unii Europejskie, przejdzie wkrótce na nadawanie w standardzie DVB-T2/HEVC. Oznacza to, że od II kwartału do lamusa przejdzie standard DVB-T. Wdrożenie nowoczesnej technologii zapewni nie tylko emisję większej liczby kanałów, ale również poprawi ich dotychczasową jakość na HD, a nawet 4K.

Niestety, nie dla wszystkich jest to dobra wiadomość. Dla wielu Polaków będzie to bowiem oznaczało konieczność wymiany sprzętu. Z danych Krajowego Instytutu Mediów wynika, że dotyczy to 2,27 mln gospodarstw domowych.