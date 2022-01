Już od 10 dni trwa zabawa "PZPN zmienia selekcjonera". Dlaczego Kulesza gra włoskimi kartami, choć te nie są biorące? [KOMENTARZ]

Widać że Kulesza ma świetny PR. Lepszy od Bońka

Jeśli natomiast chodzi o konkrety, to cała akcja przeprowadzana jest w formule: tajne/poufne. Otoczenie Cezarego Kuleszy poinformowało już co prawda o premierowym 3-godzinnym spotkaniu z pierwszym pretendentem. Powiadomiono, że w mityngu, do którego miało dojść przedwczoraj, uczestniczył szkoleniowiec z Polski. A teraz przygotowywane mają być („intensywnie”, jak słychać w kuluarach), trzy kolejne przesłuchania (w tym jedno Włocha), co ma „zajmować sporo czasu”…