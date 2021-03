Już niedługo swoją działalność wznowią sanatoria. Jakie warunki trzeba spełnić, aby wyjechać na leczenie?

Część przewlekle chorych wypchnięta z kolejki do szczepień. Onkolog: niektóre starsze osoby mają większe szanse, by pokonać chorobę

Chorzy przewlekle przez długie tygodnie czekali, aż znajdzie się dla nich miejsce w narodowej strategii szczepień. Gdy w końcu zyskali prawo do zastrzyku w pierwszym etapie razem z nauczycielami, prokuraturą, policją czy agentami służb, okazało się, że wielu z nich nadal nie kwalifikuje się na przyjęcie preparatu. Szansę na wcześniejsze szczepienie dostali bowiem tylko Ci do 60 roku życia. Starsi nadal muszą czekać. - Jeżeli szczepimy priorytetowo osoby starsze, to dlaczego u chorych onkologicznych, musimy ograniczyć się jedynie do osób przed 60 rokiem życia? Jeżeli kryterium miało być rokowanie, to jest to wybór chybiony – wiek, nie jest jedynym kryterium, a część osób chorujących pomiędzy 60 a 70 rokiem życia ma większe szanse pokonać chorobę nowotworową niż młodsi - mówi hematolog, prof. Wojciech Jurczak z Pododdziału Leczenia Nowotworów układu Chłonnego, Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie.