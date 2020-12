Już nie trzeba się męczyć z częstą zmianą opon, skandynawski producent znalazł na to rozwiązanie

Obie opony, zgodnie z najnowszymi trendami, przeznaczone są do użytku przez cały rok. Nie jest tajemnicą, co potwierdzają badania producenta tego ogumienia, że nie przepadamy za zmianą opon w zależności od pory roku. Chcemy, żeby zapewniały nam bezpieczną jazdę przez cały rok i już.

Marko Rantonen, menedżer ds. rozwoju produktów w Nokian Tyres wie o oponach chyba wszystko i podkreśla, że bezpieczeństwo ma zawsze priorytet w podejściu do rozwoju produktów. I dodaje, że nowe opony Nokian Seasonproof opracowano, by zaspokoić potrzeby kierowców z Europy Środkowej.

Są one wszechstronne i dostosowują się do warunków pogodowych zarówno w zimie, jak i w lecie, dodaje.

Zastosowanych w tych oponach nowinek nie widzimy, ale za to je czujemy, o czym mogliśmy się przekonać podczas testowania tego ogumienia. Pewność prowadzenia samochodu, szybka reakcja na zmieniającą się aurę, do której „przyzwyczajają” się opony, mniejszy hałas w pojeździe. To tylko niektóre z możliwości tych opon.