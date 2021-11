Juskowiak komentuje losowanie. "Jesteśmy w stanie wygrać dwa spotkania"

Reprezentacja Polski w barażu do mistrzostw świata zagra z Rosją. Biało-Czerwoni mogą być zadowoleni z takiego losowania?

Powinniśmy być zadowoleni, bo patrząc na inne rozstawione zespoły, mogliśmy mieć dużo większe kłopoty. Rosja jest w naszym zasięgu, nawet jeśli pierwszy mecz czeka nas na wyjeździe i nawet jeśli Sborna na własnym terenie nie przegrała w eliminacjach. Mamy swoją wartość i powinniśmy zagrać na takim poziomie, że to wystarczy, by trafić do finału.

Nie dzielimy jeszcze skóry na niedźwiedziu, ale co się stanie, jeśli uda nam się pokonać Rosjan?

Najważniejsze jest to, że będziemy grać u siebie. Bo nie oszukujmy się, że będą to trudne spotkania. Ani Szwedzi ani Czesi nam nie leżą – są dobrze zorganizowane w defensywie i w żadnym momencie meczu nie puszczają wodzy fantazji. W takim przypadku trudno rywalowi o realizację własnych zadań taktycznych. Jestem optymistą i myślę, że mamy taką kadra, która jest w stanie wygrać dwa spotkania w marcu